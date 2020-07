Per i fan videogiocatori di Harry Potter potrebbe arrivare una vera perla. Apparentemente Warner Bros, come publisher, e Avalanche Studios, come casa sviluppatrice, stanno lavorando a un gioco di ruolo basato su questa saga, un gioco di ruolo open world. La prima volta che si è sentito parlare di questo gioco è stato il 2018, ma nuovi rapporti lo hanno ripescato e sembra che il suo arrivo sia stato fissato per il 2021.

Secondo Bloomberg, il gioco in sé sarebbe stato dovuto presentare all’E3 di questo anno, la più importante fiera sui videogiochi che non è avvenuta causa coronavirus. A causa di questi inconvenienti, la presentazione è stata rimandata a data da destinarsi. Non si sa quando ci sarà questa preview visto che Warner Bros non ha fissato nessun evento live streaming al contrario di altre case.

Harry Potter: in arrivo un gioco open world

Da quel poco che si sa, il gioco sembra essere molto grosso. Si tratterà di un open world molto ampio, basti pensare che tutto il castello di Hogwarts sarà esplorabile. In aggiunta, si tratta di un RPG, un gioco di ruolo, il quale presente delle difficoltà tutte sue quando si tratta di sviluppo e progettazione.

Purtroppo il Covid-19 ha rallentato tutti i lavori, anche quelli degli sviluppatori. A questo punto si spera che sarà tutto pronto per l’anno prossimo, ovvero quando la nuova generazione di console sarà già arrivata sul mercato da diversi mesi. Se anche non si è un fan accanito di Harry Potter, un gioco del genere potrebbe fare gola a molti.