Epic Games Store ha regalato GTA V attraverso una recente iniziativa che ha visto crescere il numero di giocatori del 245% su PC. Nonostante i suo onorati sette anni di carriera criminosa il titolo torna all’attivo con un nuovo seguito di fan che farebbero di tutto per primeggiare sulle strade di Los Santos. Anche i possessori della versione per PlayStation hanno imbracciato i loro joypad per scoprire di che pasta siano fatti i nuovi arrivati. Molti giocano sporco sfoderando i migliori trucchi disponibili. Ecco quali sono in questa rassegna di codici segreti da usare per essere invincibili e armati fino ai denti.

Trucchi GTA V per Personal Computer

Questi codici migliorano capacità e dotazioni passando dalla temporanea invincibilità ad abilità come il super salto e la nuotata veloce. Pensa, puoi anche cambiare le previsioni del tempo.

Effetto Codice Invincibilità (5 minuti) PAINKILLER Salute e armatura TURTLE Ricarica abilità speciale POWERUP Ricevi armi TOOLUP Proiettili incendiari INCENDIARY Proiettili esplosivi HIGHEX Attacchi corpo a corpo esplosivi HOTHANDS Aumenta livello ricercato FUGITIVE Abbassa livello ricercato LAWYERUP Slow motion (3 livelli) SLOWMO Mira rallentata (3 livelli) DEADEYE Modalità ubriaco LIQUOR Ottieni un paracadute SKYDIVE Caduta dal cielo SKYFALL Super-salto HOPTOIT Corsa veloce CATCHME Nuotata veloce GOTGILLS Auto senza tenuta SNOWDAY Gravità lunare (su veicoli) FLOATER Cambia tempo atmosferico MAKEITRAIN

Qui, invece, qualche nuovo veicolo nascosto che piove direttamente giù dal cielo.

Fai apparire un Trashmaster TRASHED Fai apparire una Stretch VINEWOOD Fai apparire uno Stuntplane BARNSTORM Fai apparire una Sanchez OFFROAD Fai apparire una Comet COMET Fai apparire un Buzzard BUZZOFF Fai apparire una Rapid GT RAPIDGT Fai apparire una PCJ 600 ROCKET Fai apparire una BMX BANDIT Fai apparire un Caddy HOLEIN1 Fai apparire un Dodo EXTINCT Fai apparire un Duster FLYSPRAY Fai apparire una Duke O’Death DEATHCAR Fai apparire un Kraken BUBBLES

Trucchi per Playstation 3 e PlayStation 4

La versione per console, invece, fa uso dei pulsanti integrati sia sul frontale che sul lato superiore oltre che le freccette direzionali. I tricks sono identici ala versione PC. Ecco quali sono.