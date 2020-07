Conosciamo tutti Google Traduttore, ovvero l’applicazione di Big G pensata appositamente per tradurre al nostro posto qualsiasi testo in numerose lingue. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda sta rilasciando una nuova versione che porta con sé una nuova funzionalità molto utile che sfrutta l’intelligenza artificiale.

Arriva la nuova funzionalità di Google Traduttore

Qualche settimana fa si era tenuta a San Francisco la prima dimostrazione di questa nuova funzionalità e ora Big G sta finalmente cominciando il roll out ufficiale della nuova versione di Google Traduttore. Ora, infatti, sarà possibile utilizzare la nuova funzionalità denominata Transcribe (ovvero trascrivi). Attraverso questa nuova funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale, l’applicazione di Google sarà in grado di trascrivere e tradurre in tempo reale qualsiasi cosa l’utente dirà al microfono del proprio smartphone.

Per il momento questa nuova versione dell’applicazione è disponibile soltanto per il sistema operativo Android, ma quasi sicuramente il roll out si espanderà anche per IOS nel corso delle prossime settimane. La nuova funzionalità Transcribe, nello specifico, permette di selezionare al momento otto lingue differenti da tradurre. Tra queste, le lingue supportate sono inglese, francese, tedesco, thailandese, hindi, portoghese, spagnolo e russo. Nonostante questo, speriamo vivamente che venga aggiunto l’italiano nel corso dei prossimi giorni.

Con questa nuova versione gli utenti saranno dunque in grado di tradurre immediatamente qualsiasi testo dettato al proprio smartphone. Tra le altre funzioni, c’è la possibilità di attivare la modalità scura, di mettere in pausa la dettatura da tradurre e cambiare le dimensioni del testo selezionato.