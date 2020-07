Expert rilancia la sfida alle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica con una campagna promozionale che nasconde offerte dalla pura convenienza, infatti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su oltre 20 pagine di sconti incredibili dai prezzi veramente interessanti.

Gli acquisti possono essere completati sia online che in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale fino al 12 luglio 2020; allo stesso modo, coloro che supereranno una determinata soglia minima di spesa potranno richiedere il finanziamento a Tasso Zero con pagamento rateizzato in 10 rate, tutte addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Volantino Expert: risparmiare è più facile del previsto

Le offerte del volantino Expert sono davvero tantissime, osservando da vicino esclusivamente il settore degli smartphone incrociamo Xiaomi Redmi Note 8 Pro in vendita a 229 euro, Huawei Y5P a 99 euro, Motorola Moto G8 a 209 euro, Samsung Galaxy S20 a 779 euro, Xiaomi redmi Note 9 a 229 euro, Galaxy A30s a 199 euro, Huawei P40 Pro a 1049 euro, P40 Lite 5G a 399 euro, P40 Lite a 249 euro o P40 Lite E a 169 euro.

Molto allettanti sono anche le proposte in termini di wearable, non mancano difatti Huawei Watch GT a 99 euro o Huawei Watch GT 2e, in vendita al prezzo finale di 149 euro.

Come potete immaginare, le offerte del volantino Expert non si fermano qui, sfogliando le pagine che trovate elencate qui sotto potrete anche scovare tantissime altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire per risparmiare il più possibile su ogni acquisto.