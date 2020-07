Euronics chiude un’ottima campagna promozionale Black Friday, cercando di racimolare più utenti possibili, infatti l’azienda ha incluso all’interno dell’ultimo volantino alcune incredibili occasioni con prezzi effettivamente tra i più bassi di sempre.

Gli acquisti, in netto contrasto con quanto ci ha abituato Euronics, possono essere completati sia online che nei punti vendita, senza differenziazioni e regionalità. L’utente vi potrà accedere ovunque in Italia, mentre acquistando dal sito ufficiale sarà invece costretto a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Euronics: queste sono le offerte che nessuno si aspettava

Il volantino Euronics rappresenta a tutti gli effetti un buonissimo punto di partenza per risparmiare, il consumatore potrà scegliere un top di gamma tra Apple iPhone 11 e Samsung Galaxy S20, entrambi in vendita ad un prezzo finale non superiore ai 749 euro.

Appena sotto incrociamo l’iPhone Xr, lo smartphone del 2019/2018 ancora sulla cresta dell’onda per le ottime prestazioni, effettivamente acquistabile con un esborso finale di 689 euro.

In conclusione alla campagna, almeno parlando del settore degli smartphone, incrociamo alcuni modelli in vendita a meno di 500 euro, ecco infatti arrivare i vari Oppo Reno 2, Xiaomi Redmi Note 8 Pro o Galaxy Note 10 Lite.

Il risparmio da Euronics è assicurato, ma avete ancora pochissimo tempo per completare le compravendite, poiché il volantino è in scadenza giusto oggi, 1 luglio 2020. Gli acquisti potranno essere conclusi entro la chiusura dei negozi, oppure la mezzanotte sul sito ufficiale.