Avete pagato il bollo auto e volete sapere se tutto è andato per il verso giusto? non vi ricordate di averlo già versato e volete avere la conferma? il check online è davvero molto più semplice del previsto.

Gli unici dati di cui dovete essere assolutamente in possesso sono la targa del veicolo da controllare, e naturalmente la sua tipologia, non necessariamente dovete essere i proprietari del mezzo per controllare se il bollo auto è stato correttamente pagato. La verifica è completamente gratuita, non richiede la creazione di profili aggiuntivi, né l’installazione di software particolari.

Bollo auto: la verifica online è gratuita

Per ottenere il risultato desiderato si possono seguire procedure differenti, la via più breve passa per il sito dell’Agenzia delle Entrate, se risiedete in una regione in cui il pagamento della tassa è gestito dalla stessa Agenzia (quindi le sole Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Marche e Valle d’Aosta) dovete collegarvi qui, in caso contrario dovrete premere il seguente link. Fatto questo dovrete semplicemente inserire la targa, la regione di residenza, la categoria del veicolo, il mese e l’anno di scadenza con i corrispettivi mesi di validità.

L’altra strada da seguire, invece, passa per il sito dell’ACI; l’utente dovrà collegarsi alla sezione che permette il calcolo del bollo auto, raggiungibile premendo questo link, qui dovrete poi inserire il tipo di pagamento, la regione di residenza dell’intestatario, il tipo di veicolo e la targa.

Entrambe le procedure sono completamente gratuite ed alla portata di ogni consumatore sul territorio italiano.