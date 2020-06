Il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 9 è finalmente sbarcato in Italia e può già essere acquistato nelle due versioni da 3/32 GB o 4/64 GB in esclusiva temporale con l’operatore WindTre.

Lo smartphone può essere acquistato anche in abbinamento alle offerte dell’operatore con vendita a rate da 0 euro al mese ed anticipo 0. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi 9 disponibile in esclusiva temporanea con l’operatore WindTre

Il dispositivo è stato annunciato in Europa a inizio giugno, l’entry level del marchio cinese rappresenta una soluzione ideale per chi cerca buone prestazioni ad un prezzo contenuto. Con l’operatore WindTre è possibile acquistare entrambi i dispositivi sia in un unico pagamento che a rate o con finanziamento. Redmi 9 è disponibile nelle colorazioni Carbon Grey, Ocean Green e Sunset Purple. A seguire il link per l’acquisto della versione 3/32GB su mi.com, altrimenti dovrete collegarvi alla pagina di WindTre per il modello 4/64GB.

Vi ricordo che il dispositivo in questione monta un display da 6.53 pollici in risoluzione Full HD+ con Dot Drop Display, 394 PPI, formato 19,5:9, luminosità 400 nits, vetro Gorilla Glass 3. Dispone inoltre di un processore MediaTek Helio G80 con GPU Mali-G52 MC2 @950 MHz. Sul retro monta ben 4 fotocamere rispettivamente da 13MP, f/2,2, FOV 75,2°, AF, 8MP ultrawide, f/2,2, FOV 118°, FF, 2MP profondità, f/2,4, FF e 5MP macro (4cm), f/2,4, FF con Flash LED.

La fotocamera anteriore è invece una e da 8 MP f/2,0. Sul retro troviamo anche il dispositivo per le impronte digitali e non poteva mancare anche il Jack Audio sa 3.5 mm, ormai un ricordo per moltissimi altri smartphone dell’azienda. Infine monta una batteria da 5.020 mAh con ricarica veloce 18W e un sistema operativo Android 10.