Vodafone continua a sorprendere i consumatori italiani rilanciando una campagna promozionale davvero invitante, la Special 50 Digital Edition vuole essere a tutti gli effetti la soluzione migliore per coloro che decidono di abbracciare la causa dell’operatore in red.

Attivabile esclusivamente da parte degli utenti che decidono di abbandonare Iliad o un operatore virtuale (che non sia però Kena Mobile, ho.Mobile o LycaMobile), l’offerta oggetto del nostro articolo richiede necessariamente la portabilità del numero originario, nonché il pagamento di un contributo iniziale pari a 10 euro (necessario per l’acquisto della SIM ricaricabile).

Il canone previsto poi mensilmente corrisponde per l’esattezza a 7 euro, da pagare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. In fase di attivazione potrebbe venire richiesto il pagamento tramite conto corrente o carta di credito, sappiate che in nessun modo siete costretti a farlo, potrebbe essere solamente un plus per facilitarvi la vita (né presenta costi aggiuntivi).

Passa a Vodafone: la promozione continua a stupire

In parallelo, comunque, la Special 50 Digital Edition resta una delle migliori soluzioni in assoluto, proprio perché contiene un bundle invidiabile, corrispondente per l’esattezza a 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancato da illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia, con l’aggiunta di SMS senza limiti da inviare ad altrettanti utenti.

La promozione non presenta alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento senza assolutamente essere costretto a pagare penali. Tutti i dettagli in merito alla promozione corrente sono disponibili nei punti vendita in Italia.