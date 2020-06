Vodafone: ci sono due offerte da 50GB solo per pochi e in 5G

Vodafone ha un solo obiettivo: quello di dominare su tutti gli altri gestori del panorama nazionale e non solo. In giro per tutto il continente europeo il gestore colorato di rosso si è costruito una grande reputazione, arrivando a lanciare la sua rete 4G che risulta la più estesa di tutto il vecchio continente. Stiamo parlando comunque di un provider che non si è mai tirato indietro, lottando con le aziende più ostiche soprattutto sul piano mobile.

Le sue offerte sono quelle più piene di qualità in assoluto, visti gli speedtest e tutte le recensioni da parte dei clienti. Qualche altro gestore come ad esempio Iliad in questo momento sarebbe però riuscito a tirargli via qualche utente. Questo avrebbe fatto storcere il naso a Vodafone, che di tutta risposta ha lanciato due soluzioni rivolte proprio agli ex utenti. L’obiettivo è quello di farli rientrare ad un prezzo davvero minimo.

Vodafone, ecco due promozioni da 50 giga che potete sottoscrivere proprio adesso

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2