Negli ultimi anni, grazie all’avanzamento tecnologico, gli Smartphone hanno attraversato un periodo di transizione fondamentale, passando da semplici cellulari a dei veri e propri computer tascabili. Ad oggi, infatti, attraverso uno Smartphone è possibile effettuare le più disparate operazioni, come ad esempio guardare un film, giocare online o addirittura fare smart working.

Come ben sappiamo, però, un tempo tutte queste operazioni non erano neanche lontanamente immaginabili. Con i vecchi cellulari, infatti, gli utenti potevano effettuare solamente due azioni: telefonare ed inviare un SMS. Ciononostante, però, sono ancora in molti i collezionisti pronti a sborsare migliaia di euro pur di acquistarne un modello. Scopriamo quindi di seguito quali sono i vecchi cellulari più richiesti.

Motorola DynaTAC 8000x

Questo telefono di Motorola è apparso in molteplici film e serie TV. A quanto pare, però, il suo attuale valore è estremamente alto, si vocifera di oltre 1000 euro, poiché in tutto il mondo sono state prodotto solamente 300.000 unità.

Nokia 3310

La storia dei telefoni indistruttibili. Introdotto nel 2000 da Nokia, il vecchio 3310 è stato venduto alcune settimane fa per circa 130 euro. Non dimentichiamo, inoltre, che questo telefonino è ricercato dai collezionisti poiché ospita al suo interno una delle primissime versioni del tanto amato Snake.

Mobira Sentaor

Apparentemente assomiglia ad una radio da spiaggia ma, in realtà, il Mobira Senator è un pezzo di storia targato Nokia. Lanciato nell’ormai lontano 1981 questo vecchio telefonino, grazie alle sue enormi dimensioni, può valere oltre i 1000 euro.

Ericsson T28

Al tempo prodotto di punta di Ericsson, il T28, fratello maggiore del T20, è in vendita in tutto il mondo a poco meno di 100 euro. Se tenuto in ottime condizioni, però, il valore può anche lievitare.

Apple iPhone 2G

Facente parte della storia di Apple, il vecchio iPhone 2G è in assoluto il primo Smartphone lanciato dal colosso di cupertino. Attualmente il suo valore di mercato è di 300 euro ma, se tenuto in ottime condizioni, può superare anche i 1000 euro.