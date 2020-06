Il volantino SottoCosto lanciato nel periodo da Trony, ma solo nelle regioni Toscana, Lombardia, Piemonte e Trentino-Alto Adige, appare come una delle migliori occasioni per risparmiare sull’acquisto dei migliori terminali in circolazione.

La limitazione più grande, come sempre accade quando parliamo di campagne promozionali di Euronics o di Trony, riguarda sicuramente la disponibilità sul territorio nazionale. Gli utenti dovranno necessariamente recarsi personalmente presso i negozi sparsi per le suddette regioni per concludere l’acquisto, senza avere la possibilità di affidarsi al sito ufficiale.

Volantino Trony: il SottoCosto fa riflettere sui prezzi

Occasioni incredibili attendono l’utente che vuole spendere poco, il volantino Trony riparte infatti dal top di gamma più richiesto del momento, il Samsung Galaxy S20, acquistabile alla modica cifra di 799 euro per la versione no brand.

Restando entro la fascia di prezzo dei 400 euro, invece, spuntano soluzioni altrettanto interessanti, quali sono ad esempio Galaxy A51, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P Smart 2020, Huawei P30 Lite, LG K41S, Galaxy A20e, Galaxy A41 o più semplicemente l’LG K51S.

Una volta acquistato lo smartphone potreste decidere di puntare verso un wearable, ecco che quindi potrebbe tornare sicuramente utile un Samsung Galaxy Watch, uno Huawei Watch GT, un Fitbit Charge 4 o un Garmin Vivoactive 3, tutti raggiungibili spendendo comunque meno di 199 euro.

