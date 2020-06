I primi giorni dell’estate già hanno dato un indirizzo verso quella che sarà la prossima strategia commerciale di TIM. Il gestore di telefonia mette a disposizione importanti promozioni per i suoi abbonati. Con particolare interesse, però, la compagna di TIM guarda al pubblico dei più giovani e degli under 25.

TIM, la nuova offerta pensata per chi studia ed ha meno di 25 anni

L’operatore ha modificato ancora una volta la sua classica promozione Young. L’offerta è stata ora ripensata in una inedita versione chiamata Young Student Edition. Per poter attivare l’iniziativa è necessario avere età pari o inferiore a 25 anni. La sottoscrizione può avere luogo tanto in uno store fisico che sul sito ufficiale.

I clienti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione minuti senza limiti per telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili più SMS da inviare a tutti i numeri nazionali. Nella ricaricabile sono inclusi inoltre anche 40 Giga per la connessione web. Il costo di rinnovo della nuova offerta Young è di 9,99 euro per chi sceglie di pagare con il metodo di Ricarica Automatica. Previsto soltanto un costo di attivazione pari a 12 euro.

Con Young Student Edition sono presenti anche degli importanti extra. Oltre alla connessione illimitata su social e chat, i clienti i TIM potranno navigare senza consumo di Giga sulle app dedicate all’eLearning. Tra le piattaforma supportate è possibile evidenziare servizi come Zoom, Skype, Microsoft Teams e Google ClassRooms. Ulteriore servizio aggiuntivo sarà la sottoscrizione per sei mesi a costo zero per il servizio TIMmusic Platinum.