Nel corso di queste ultime settimane TIM sta puntando sempre di più sul suo metodo di pagamento per le Ricariche Automatiche. Il gestore di telefonia, a tal proposito, nel corso del recente passato ha creato delle tariffe ad hoc per chi opta per il pagamento con fatturazione automatica attraverso carta di credito o conto corrente postale/bancario.

TIM, con la Ricarica Automatica ci sono 10 Giga gratis al mese per un anno

Durante i primi giorni dell’estate TIM propone una ulteriore iniziativa a tutti gli abbonati che sceglieranno di attivare la Ricarica Automatica. Chi è già utente e sceglie di modificare le sue impostazioni di pagamento attraverso il sito internet o l’app potrà infatti beneficiare di un bonus in termini di Giga internet.

Con la Ricarica Automatica, tutti i clienti riceveranno 10 Giga ogni trenta giorni per un anno completamente a costo zero. La quota dei 10 Giga si aggiunge a quella già contemplata con la propria ricaricabile di riferimento.

La promozione, come detto, ha validità di un anno. Al termine del periodo promozionale dei dodici mesi, l’offerta sarà disattivata in automatico dal gestore e per gli utenti non sono previsti ulteriori costi extra mensili.

Ricordiamo alcune condizioni. Lo strumento di Ricarica Automatica per TIM è valido per le carte di credito compatibili, conti correnti e TIM Pay. Per l’attivazione, sarà necessario avere una promozione dal valore di rinnovo non inferiore ai 3 euro. La ricarica sarà erogata di default dal gestore entro le 24 ore precedenti la scadenza mensile della ricaricabile attiva sul profilo tariffario.