La programmazione di Sky in queste settimane, dopo la grande emergenza Coronavirus, è tornata ad una sua normalità. Con la Serie A e con la futura partenza di Champions League, Formula 1 o NBA, l’estate sarà davvero ricca di impegni e di appuntamenti per gli appassionati di sport e calcio.

Sky, le migliori offerte pensate per chi è già abbonato

Oltre ad i palinsesti, il team della pay tv si sta occupando con molto interesse anche dell’offerta commerciale. Le promozioni di Sky non riguardano soltanto il pubblico dei futuri abbonati, ma anche la platea dei già clienti. Per costoro sono ora previste due offerte estremamente vantaggiose.

La prima grande promozione per tutti gli abbonati è quella relativa a Sky Q. Per tutti i fedeli utenti è possibile acquistare il decoder di nuova generazione ad un costo di tutto vantaggio: solo 49 euro in unico pagamento, anziché 99 euro. La promozione è disponibile per gli abbonati da almeno sei anni e che contestualmente risultano iscritti al programma Extra.

Avere Sky Q per i clienti significa disporre di importanti funzioni aggiuntive. Ovviamente, la principale novità è quella relativa al 4K per guardare eventi sportivi, calcistici, film e serie tv. Disponibili dal telecomando anche una serie di app tra cui Netflix, Spotify e DAZN.

La seconda promozione per gli abbonati Sky è Intrattenimento Plus. Gli abbonati potranno quindi attivare un account Netflix abbinato al proprio piano Sky ad un prezzo più che dimezzato: soltanto 6,99 euro ogni trenta giorni. L’offerta è dedicata ai clienti con piani Famiglia e Cinema.