Samsung ha presentato Galaxy A31, nuovo smartphone della serie A, particolarmente apprezzata per l’aver offerto dispositivi dalle tecnologie avanzate ad un prezzo accessibile. E Samsung Galaxy A31 prosegue proprio su questa linea, implementando una quadrupla fotocamera, uno schermo immersivo ed una super-batteria da 5.000 mAh.

Samsung Galaxy A31, caratteristiche e prezzi

Samsung Galaxy A31 sfoggia uno schermo Infinity-U da 6,4 pollici con tecnologia Super AMOLED e risoluzione FullHD+ che garantisce un’esperienza immersiva tanto per il gaming quanto per l’intrattenimento.

Lo smartphone è alimentato da un processore Mediatek MT6768 octa-core accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB. Grazie alla tecnologia Game Booster basata sull’intelligenza artificiale, il dispositivo è in grado di ottimizzare le impostazioni in automatico per offrire la migliore esperienza di gioco possibile.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy A31 è dotato di una quad-camera esterna con sensore principale da 48 MP, accompagnato da una ultra-grandangolare da 8 MP, una lente Macro da 5 MP ed un sensore di profondità da 5 MP. La fotocamera frontale per selfie è da 20 MP. Questa configurazione permette di realizzare scatti ravvicinati super-dettagliati, inquadrare più elementi o sfruttare la modalità ritratto per risaltare il soggetto in primo piano, sfocando lo sfondo.

Infine, la batteria da 5.000 mAh garantisce molte ore di autonomia e supporta la ricarica rapida a 15W: bastano quindici minuti per ricevere una quantità di autonomia sufficiente per tutto il giorno. Samsung Galaxy A31 sarà disponibile dalle prossime settimane al prezzo di 299,90 euro nelle colorazioni Prism Crush Black e Prism Crush Blue.