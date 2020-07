Qualcomm ha presentato Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e Snapdragon Wear 4100+, le piattaforme pensate per i prossimi orologi intelligenti e basate sull’architettura ibrida proprietaria a basso consumo.

Il modello Plus include un SoC ultra-veloce, una modalità Always On ancora più intelligente ed un sostanziale miglioramento delle performance della CPU, per offrire un’esperienza utente ancora più ricca ed ottimizzata. Nello specifico, Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ include:

un SoC ad alte prestazioni con CPU, GPU, memoria e sistema sub-Camera migliorati, grazie al processo a 12 nm con DSP dedicati per modem, posizione e sensori;

un co-processore AON a bassissimo consumo ed un'interfaccia dedicata alla modalità Always On per nuove funzionalità ed esperienze.

Qualcomm Snapdragon 4100, le novità

Questa nuova piattaforma comprende un processore quad-core A53, GPU Adreno 504, una memoria più veloce LPDDR3 e dual ISP per supportare fotocamere fino a 16 MP. Questa configurazione offre prestazioni migliorate dell’85% rispetto al modello precedente ed un’esperienza utente complessivamente più veloce, con un sistema più reattivo e molto più ricco dal punto di vista delle esperienze multimediali.

Oltre ciò, Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ offre una modalità Always On ancora più ricca ed avanzata e consente di ottenere informazioni sulla frequenza cardiaca, i passi compiuti, sveglie attive e altri dettagli relativi alla propria salute e benessere. Il tutto, senza gravare eccessivamente sull’autonomia dello smartwatch, anzi. La piattaforma è stata progettata per un partizionamento ottimale del carico di lavoro e per offrire un consumo ridotto del 25% rispetto al modello precedente.

Le piattaforme Snapdragon Wear 4100 sono disponibili in due varianti:

Snapdragon Wear 4100+ che include il SOC principale (SDM429w o SDA429w) e il co-processore AON (QCC1110), insieme ai chip PMIC, RF per modem / GPS e WiFi / BT e RFFE;

Snapdragon Wear 4100 che comprende il SOC principale insieme ai chip.

Le piattaforme Qualcomm Snapdragon Wear 4100 saranno compatibili sia con Android Open Source (AOSP) che con Wear OS by Google OS.