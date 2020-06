Il passaporto elettronico è uno strumento indispensabile per tutti i viaggi al di fuori dell’Unione Europea; tuttavia richiederlo può risultare un processo lungo e dispendioso. Dal 2006 tutti i passaporti sono dotati di un chip elettronico che contiene i dati del documento in modo da poter velocizzare le pratiche di riconoscimento in caso di controllo.

I tempi di rilascio del documento possono essere molto lunghi; la causa sono i numerosi controlli che vanno effettuati prima del rilascio. Prima della concessione del documento si verifica sempre la presenza di atti ostativi all’espatrio, come pendenze penali o altre misure restrittive determinate da un giudice. Se a questo si aggiunge anche un periodo con molte richieste la liquidazione di una pratica della pratica può arrivare a necessitare anche 20 giorni.

Passaporto elettronico: costi e documenti

Per la richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto bisogna necessariamente recarsi di persona presso la questura con alcuni documenti.

Documento di riconoscimento valido.

2 copie di una foto formato tessera.

Ricevuta di pagamento a mezzo c/c di € 42,40 per il passaporto ordinario ( c/c n. 67422808 intestato a “ Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento del tesoro ” con causale “ importo per il rilascio del passaporto elettronico “).

intestato a “ ” con causale “ “). Contrassegno amministrativo di 73,50 €.

In caso di rinnovo il passaporto in scadenza.

Il costo totale per il passaporto è dunque di 116 euro. Se però non siete nelle condizioni di recarvi fisicamente presso la questura per effettuare il ritiro del documento, grazie ad un accordo con Poste Italiane, è possibile riceverlo al proprio domicilio. Per poter usufruire del sevizio si dovrà compilare un modulo al omento della richiesta e pagare 8,20 euro in contrassegno al postino nel momento della consegna.