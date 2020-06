MediaWorld lancia prezzi incredibilmente bassi su una lunga serie di prodotti, rendendo infatti disponibili sconti interessanti sia online che nei vari punti vendita in Italia, fino al 5 luglio 2020. La campagna promozionale può essere fruita da ogni consumatore.

Coloro che giungeranno ad effettuare una spesa superiore i 199 euro, inoltre, potranno optare per il Tasso Zero, ovvero per il finanziamento senza interessi da restituire all’azienda direttamente tramite rate fisse addebitate sul conto corrente bancario.

Come detto, l’acquisto potrà essere completato anche online sul sito ufficiale, in questo caso però le spese di spedizione saranno a carico dell’utente, non saranno gratuite.

Sul nostro canale Telegram ufficiale potete trovare le migliori offerte Amazon e tutti i codici sconto più interessanti del momento.

Volantino MediaWorld: la campagna promozionale più interessante del momento

Le categorie merceologiche effettivamente coinvolte nella campagna promozionale sono davvero tantissime, se dovessimo però osservare esclusivamente il settore degli smartphone, noteremmo prima di tutto la presenza di un ottimo Apple iPhone 11 in vendita a circa 800 euro; con a ruota diverse occasioni, ma acquistabili a prezzi decisamente più ridotti, tra le migliori spiccano LG K50S, Galaxy A71 o Galaxy A20e.

Allettanti sono anche le proposte in tema wearable, non mancano infatti Amazfit Verge in vendita a 127 euro, o anche il buon vecchio Suunto 5 raggiungibile a 296 euro.

Per conoscere da vicino una campagna promozionale decisamente interessante ed allettante, pensata appositamente per l’utente che vuole risparmiare, senza doversi nemmeno muovere di casa, aprite immediatamente le pagine che elencate sul sito ufficiale di MediaWorld (tutti i prodotti sono con garanzia legale di 24 mesi).