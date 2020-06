LG ha presentato le nuove cuffie LG TONE Free True Wireless, che approderanno sul mercato italiano a partire da metà luglio. Queste cuffie si caratterizzano per diversi aspetti: anzitutto, per la custodia di ricarica realizzata con tecnologia UVnano, che igienizza gli auricolari e riduce il rischio di infezioni che è possibile contrarre. Attraverso la luce ultravioletta, la custodia di ricarica delle LG TONE Free True Wireless riesce ad eliminare il 99% di Escherichia Coli e Stafilococco Aurea dalla parte dell’auricolare più vicina al canale uditivo in soli dieci minuti.

Un’altra caratteristica che distingue queste cuffie è la ricarica ultra-rapida: bastano cinque minuti per ottenere un’ora di utilizzo, mentre una ricarica completa offre fino a sei ore di autonomia. La custodia di ricarica, poi, riesce ad offrire tre ricariche, portando l’autonomia delle LG TONE Free True Wireless a ben diciotto ore di ascolto complessive.

LG TONE Free True Wireless, caratteristiche e prezzi

Disponibili nelle colorazioni Stylish Black opaco e Modern White lucido, queste cuffie offrono un design ergonomico e sono dotate di certificazione IPX4, per cui sono resistenti agli schizzi d’acqua, alla pioggia e al sudore e possono essere comodamente indossate anche mentre si fa attività fisica o si corre sotto la pioggia. Le LG TONE Free True Wireless offrono quattro modalità d’ascolto: Natural per un suono autentico e bilanciato, Immersive per un senso di spazio allargato, Bass Boost per una spinta aggiuntiva e Treble Boost per rendere ancora più chiare le performance vocali.

E’ disponibile la modalità Ambient Sound, che consente di non perdere la percezione di ciò che ci circonda, mentre l’isolamento acustico dai rumori esterni è reso possibile dalla presenza di estremità in gomma che aderiscono perfettamente alla forma dell’orecchio. Presenti, poi, i comandi touch per controllare la riproduzione musicale ed il volume con un semplice tocco. La funzione di Voice Command, infine, permette di interagire con gli assistenti vocali Google Assistant e Siri.

Le LG TONE Free True Wireless saranno disponibili in Italia nei migliori negozi di elettronica e su LG Online Shop a partire da metà luglio al prezzo consigliato di 149 euro. In alternativa, le cuffie sono già disponibili con la promozione LG Velvet: coloro che acquisteranno il nuovo smartphone LG entro il 31 luglio infatti, potranno ricevere in omaggio le nuove cuffie True Wireless.