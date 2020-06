Iliad include nelle sue offerte una nuova soluzione: è gratis per tutti

Il merito di Iliad è sicuramente quello di aver fatto di tutto pur di diventare uno dei gestori più influenti del panorama mobile. Ora come ora è difficile trovare qualcosa di meglio, soprattutto perché l’azienda è riuscita ad arrivare al quarto posto in classifica. Il merito di tutto ciò appartiene alle promozioni, le quali permettono di avere tutti i migliori contenuti per i prezzi minimi sul mercato.

Anche aziende del calibro di Tim e Vodafone stanno incontrando numerosi problemi, e questo è ulteriormente dimostrato dal lancio di nuove offerte. L’obiettivo di queste due aziende è quello di mettere in difficoltà Iliad, che però ha adottato le giuste ed opportune contromisure. Il gestore proveniente dalla Francia ha lasciato disponibili sul sito ufficiale le sue migliori promozioni, ma questa volta c’è anche una novità.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono ancora le migliori offerte in circolazione e con una novità molto interessante

Quando si parla di Iliad la prima cosa che viene in mente è la convenienza. Stiamo parlando comunque di un gestore che non ha aspettato neanche un giorno prima di lanciare le sue migliori promozioni. Queste sono ancora disponibili e con i soliti prezzi che corrispondono a soli 7,99 e 4,99 euro al mese per sempre.

La prima è la Giga 50 che permette di avere ogni mese minuti ed SMS senza limiti verso tutte le numerazioni con 50 giga di traffico dati in 4G. La seconda è la Solo Voce, la quale offre solo minuti ed SMS illimitati verso tutti. Gli utenti con connessione Internet potranno inoltre avere finalmente 4 giga di navigazione in roaming.