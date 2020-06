Tutti gli utenti abbonati al servizio Xbox LIVE Gold o a Xbox Game Passe Ultimate possono ricevere in maniera totalmente gratuita alcuni videogiochi selezionati ogni mese. Questa iniziativa di Microsoft si chiama Games with Gold e per il mese di luglio 2020 sono stati offerti quattro giochi gratuiti sia per Xbox One sia per Xbox 360.

Ecco i quattro giochi gratuiti di luglio 2020 per Xbox One e Xbox 360

Il primo gioco che sarà offerto il prossimo mese è un videogioco di corsa di auto, ovvero il gioco WRC 8 FIA World Rally Championship. Presentato a settembre 2019, questo videogioco sarà scaricabile gratuitamente sulla console Xbox One fino alla data del 31 luglio 2020. Il videogioco realizzato dallo studio francese Kylotonn Games offre diversi contenuti e diverse modalità di gioco, come la Modalità Carriera Realistica e le competizioni multiplayer.

Il secondo gioco offerto è Dunk Lords e sarà anch’esso disponibile al download gratuito sulla piattaforma Xbox One dal 16 luglio 2020 al 15 agosto 2020. Si tratta di un videogioco di pallacanestro ma che mescola insieme anche elementi di giochi picchiaduro e arcade. Si può scegliere fra 20 giocatori diversi e ognuno di essi dispone di alcune fantastiche caratteristiche e abilità.

Il terzo gioco è Saints Row 2 e sarà disponibile gratuitamente sulle piattaforme Xbox One e Xbox 360 dal 1 luglio al 15 luglio 2020. Si tratta di un videogioco di azione in terza persona presentato ufficialmente nel 2008. Chiudiamo infine con Juju, il quarto videogioco che sarà disponibile al download gratuito dal 16 al 31 luglio 2020 sia su Xbox 360 sia su Xbox One. In questo videogioco vestiremo i panni di un panda sciamano, cioè Juju, il quale affronterà un lungo viaggio assieme alla sua amica lucertola Peyo per salvare suo padre.