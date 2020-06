Expert lancia un volantino destinato a sorprendere e far sognare gli utenti che vogliono spendere poco per acquistare alcuni dei migliori terminali in circolazione, senza doversi preoccupare di disponibilità sul territorio o comunque limitazioni particolari.

La campagna promozionale in questione, infatti, risulta essere disponibile sia online che nei negozi in Italia; acquistando sul sito ufficiale, ad ogni modo, ci si ritroverà a dover pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (non incluse nel prezzo che trovate inserito a schermo).

Volantino Expert: le nuove offerte sono senza rivali

Con il volantino Expert l’utente può davvero sbizzarrirsi, il dispositivo maggiormente consigliato è proprio lo Xiaomi Mi 10 Lite, un modello che presenta un rapporto qualità/prezzo quasi senza rivali, se considerate le prestazioni che è in grado di offrire, richiedendo nel contempo il pagamento di soli 399 euro.

Di livello leggermente superiore troviamo il Samsung Galaxy Note 10 Lite, un medio di gamma lanciato sul mercato da ormai qualche mese, ma comunque acquistabile ancora oggi a 499 euro, e garantendo prestazioni complessivamente elevate.

In alternativa, ed infine, è possibile comunque puntare verso la fascia alta del mercato, giungendo verso il Motorola Edge, il top di gamma recentemente presentato dall’azienda, in vendita a 699 euro (da tanti considerato dal migliore rapporto qualità/prezzo rispetto al Motorola Edge+).

Per i dettagli del volantino Expert, e per conoscere da vicino le singole offerte pensate dall’azienda, potete aprire direttamente le pagine che trovate inserite qui sotto.