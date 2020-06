Il Black Friday arriva anche d’estate da Euronics, la campagna promozionale lanciata proprio in questi giorni dall’azienda promette infatti la possibilità d’accesso ad alcuni sconti importanti su smartphone di fascia alta, senza doversi troppo preoccupare del prezzo di vendita.

Nell’esatto momento in cui vi scriviamo, il volantino discusso risulta essere attivo praticamente ovunque in Italia fino al 1 luglio 2020. Gli acquisti possono essere completati anche online sul sito ufficiale, sempre allo stesso prezzo indicato nell’articolo. Le spedizioni, come sempre accade in occasioni di questo tipo, non sono incluse, sono quindi da considerarsi a pagamento.

I codici sconto Amazon più esclusivi li trovate tutti elencati nel nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: il risparmio è senza precedenti

All’interno del volantino Euronics l’utente si ritrova a poter accedere a svariate offerte, anche appartenenti a categorie merceologiche differenti le une dalle altre. Tra le soluzioni più invitanti in assoluto troviamo, prima di tutto, Apple iPhone 11 e Samsung Galaxy S20, entrambi in vendita alla cifra di 749 euro (per versioni no brand con garanzia di 24 mesi).

Altrettanto accattivanti sono le proposte entro la fascia di prezzo dei 500 euro, qui si scovano piccole chicche che fanno sognare gli utenti, come Oppo Reno 2, Galaxy Note 10 Lite, Xiaomi Redmi Note 8 Pro e similari.

In un punto intermedio tra le due soluzioni elencate troviamo infine iPhone Xr, lo smartphone da 689 euro che, nel complesso, può essere ritenuto il giusto compromesso per accedere a ottime prestazioni senza spendere eccessivamente (anche se a tutti gli effetti non è più recentissimo).

Di seguito, invece, trovate le pagine della campagna promozionale discussa.