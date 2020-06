Netflix è un’eccezionale piattaforma di streaming video dove è possibile davvero trovare qualsiasi tipo di titolo. Si va dalle serie TV, ai film fino ad arrivare ai documentari. Sempre estremamente interessanti, soprattutto quelli di produzione originale propria. Il lockdown ha permesso agli utenti di effettuare il cosiddetto Binge watching, ossia visionare una serie per un periodo maggiore del normale. In questo modo molti hanno potuto scoprire nuove serie sempre più avvincenti, ma ce ne sono alcune che vanno per la maggiore e rientrano nella cerchia delle serie TV più visionate in assoluto. Tra queste ci sono sicuramente Suburra, Elite, Riverdale, Black Mirror.

Suburra, Elite, Riverdale, Black Mirror: le novità disponibili

Per quanto riguarda la serie TV italiana Suburra, possiamo dire che il successo è stato davvero ampio e la produzione ha promesso che ci sarà una terza stagione, la quale sarà anche l’ultima. Quindi è sicuro che ci sarà la nuova stagione, ma non è ancora chiaro quando tornerà sul piccolo schermo.

Per quanto riguarda Elite e Riverdale non sembrano esserci delle grandissime novità, a parte il fatto che c’è stato un rinnovamento delle due serie. Per Elite si parla di una quarta e di una quinta stagione, per Riverdale di una quinta stagione.

Infine concludiamo parlando di Black Mirror. La serie ha riscosso un grande successo ma molti fan potrebbero rimanere con l’amaro in bocca. Questo perché l’autore della serie Charlie Brook ha deciso di dedicarsi alla scrittura comica attualmente, quindi non è chiaro quando la season 6 sarà disponibile su Netflix.