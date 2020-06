La società di sicurezza Avast ha recentemente pubblicato un fornitissimo elenco di applicazioni potenzialmente pericolose presenti sul Google Play Store e quindi installabili su tutti gli smartphone Android. Ogni settimana, in pratica, realtà del settore rendono noti aggiornamenti in termini di sicurezza di software a disposizione globale.

L’elenco che andremo a proporvi è interamente composto da videogame, con download totali in grado di raggiungere anche i 15 milioni. Di queste 47 applicazioni, è importante ricordarlo, solo 17 sono ancora presenti sul Play Store (ma molto probabilmente verranno rimosse quanto prima); allo stesso modo sono software che non integrano malware in grado di rubare i dati sensibili, bensì adware che mostrano pubblicità ingannevoli, aiutando così i “malviventi” a guadagnare su ogni click rubato e involontario al consumatore finale.

Il rischio più grande è di ritrovarsi con un abbonamento attivato senza rendersene conto (i cosiddetti servizi digitali), per evitarlo consigliamo caldamente di chiedere il blocco completo all’operatore di appartenenza.

App pericolose Android, la lista completa

Skate Board – New

Find 5 Differences

Draw Color by Number

Shoot Master

Stacking Guys

Disc Go!

Find Hidden Differences

Joy Woodworker

Throw into Space

Divide it – Cut & Slice Game

Tony Shoot – NEW

Throw Master

Assassin Legend

Flip King

Assassin Hunter 2020

Dancing Run – Color Ball Run

Stealing Run

Fly Skater 2020

Save Your Boy

Gli ADware, come specificato in precedenza, sono potenzialmente innocui per la privacy, ma possono causare gravi danni allo smartphone; sono processi che si mantengono attivi perennemente in background, richiedendo alla CPU un durissimo sforzo continuo, mettendo così a rischio l’integrità del terminale stesso.