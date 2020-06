Capita spesso di guardare un video sulla piattaforma YouTube e di voler scaricare l’audio di quest’ultimo. In questo articolo vedremo insieme alcuni dei migliori convertitori di video YouTube in formato MP3 per pc (sia Windows che Mac) e per smartphone.

Ecco i migliori programmi per convertire i video di YouTube in file audio MP3

Partiamo analizzando i migliori programmi per pc (Windows e Mac):

4K YouTube to MP3: Questo programma è valido sia su Windows che su Mac ed è gratuito. Attraverso questo convertitore sarà possibile convertire il video di YouTube in un file audio MP3 e sarà inoltre possibile scegliere la qualità del file audio da scaricare.

MediaHuman YouTube to MP3 Converter: In maniera analoga al precedente, questo programma permette di scaricare le tracce audio dei video di YouTube nel formato originale, quindi senza perdita di qualità. Sono supportate anche altre piattaforme come Vevo.com, Vimeo, Dailymotion & Soundcloud ed è inoltre presente la possibilità di aggiungere automaticamente la traccia scaricata su iTunes.

ClipGrap: Si tratta di un programma per pc gratuito che permette di scaricare l'audio del video di YouTube desiderato. Anch'esso supporta altre piattaforme (Vimeo, Dailymotion e altri).

Concludiamo infine parlando delle migliori applicazioni per smartphone: