WhatsApp può essere spiato, ecco il nuovo trucco gratis per tutti

Le varie novità in arrivo su WhatsApp ci hanno insegnato che la nota applicazione di messaggistica istantanea non lascia nulla al caso. Il colosso è riuscito a diventare il migliore in assoluto nella sua branca, ma anche secondo l’opinione pubblica in merito all’intero mondo delle applicazioni. Ora ci sono oltre 1 miliardo di clienti in giro per il mondo che non fanno altro che osannare questo servizio, il quale è migliorato anno dopo anno. Ci sono però anche delle piaghe che stentano ad essere debellate, come ad esempio quella inerente alle truffe.

Sono moltissimi gli utenti che si lamentano di continuo di alcuni messaggi molto strani che vengono inoltrati in chat mediante le catene. WhatsApp purtroppo non può fare nulla se non limitare il fenomeno, visto che non si tratta di alcuna falla interna alla piattaforma. Allo stesso tempo c’è un fenomeno che sembra essere stato limitato quasi completamente: lo spionaggio. Secondo quanto riportato dagli utenti però una nuova applicazione sarebbe disponibile.

WhatsApp, in questo modo potete spiegare i movimenti degli utenti in qualsiasi momento

La nuova applicazione che sta spopolando ultimamente si lega a WhatsApp riuscendo a capire tutti i movimenti degli utenti al suo interno. Il nome da tenere presente è Whats Tracker.

Basta infatti tenerla attiva in background e con tanto di notifiche istantanee potete riconoscere l’orario preciso di entrata ed uscita di ogni utente. Stiamo parlando ovviamente di una piattaforma di terze parti, la quale però risulta totalmente regolare e gratuita. Non incorrerete pertanto in nessun tipo di problematica futura.