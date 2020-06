WhatsApp: novità grandiosa con il nuovo aggiornamento, utenti in delirio

Quando si parla di WhatsApp, non si può fare altro che discutere in merito alla sua utilità. Ovviamente i discorsi vanno in una sola direzione, ovvero su quanto sia utile e indispensabile questa piattaforma. La messaggistica istantanea è stata inventata e totalmente rivoluzionata proprio da questa invenzione, la quale ad oggi esiste su ogni smartphone dotato di connessione web.

WhatsApp infatti ha fatto di tutto pur di migliorare ogni suo aspetto, perfezionando soprattutto quelli con qualche piccola mancanza. Tutto ciò ha dunque portato ad un enorme successo, il quale ha lasciato indietro qualsiasi altra piattaforma rivale. Il merito è ovviamente degli aggiornamenti, costanti e soprattutto pieni di novità. Gli utenti adesso stanno aspettando proprio il prossimo, il quale secondo le indiscrezioni dovrebbe portare una grande novità mai vista prima d’ora.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento permetterà a tutti di scambiarsi denaro all’interno della chat

In questi giorni si sta parlando insistentemente delle prossime novità che WhatsApp a porterà alla piattaforma. I nuovi aggiornamenti sono quindi in arrivo, anche se a destare lo stupore degli utenti ci ha pensato proprio l’ultima voce proveniente dal web.

Secondo quanto riportato da fonti molto attendibili, WhatsApp sarebbe in procinto di portare in Europa lo scambio di denaro attraverso la chat. Il tutto sarebbe già disponibile in alcune versioni beta in Brasile, dove WhatsApp avrebbe trovato l’accordo con diverse banche per propiziare proprio questa nuova funzionalità. Il tutto è ancora in fase sperimentale, ma a quanto pare resta ferma l’idea del colosso di permettere una soluzione del genere a tutti i suoi utenti in giro per il mondo.