Con l’apertura dei confini geografici, sopratutto in seguito al Covid-19, Waze ha deciso di accogliere i nuovi viaggiatori con un aggiornamento dedicato e tante novità atte a migliorare una delle applicazioni più utilizzate al mondo.

L’introduzione più interessante riguarda i Moods (definiti in italiano Umori), un alter ego dell’automobilista, legato quindi al profilo dell’utente, che permetterà allo stesso di inviare il proprio stato d’animo. I Moods sono unici nel loro genere, rappresentano un tratto distintivo che permetterà di distinguere assolutamente Waze da tutte le altre applicazioni dello stesso tipo.

Waze si rinnova: nuovo look e logo

Waze da oggi avrà anche un nuovo logo, più fresco e recente, ma presenterà anche icone rinnovate che offriranno una nuova esperienza completa al consumatore finale. Il look rappresenta il risultato di una profonda interrogazione della community, nonché allo studio condotto su oltre 13’000 automobilisti, sino ad arrivare ad un sondaggio di opinioni tra i conoscitori dell’applicazione.

L’attenzione è però tutta rivolta ai Moods, il mezzo ideale per esprimersi e comunicare le proprie emozioni agli altri utenti. I nuovi colori, le espressioni (green, mal d’auto, scettico, zen e robot), nonché comunque tante altre modifiche, offriranno una “esperienza visiva unica“, queste in sintesi le parole di Jake Shaw, Head of Creative di Waze.

L’aggiornamento è stato rilasciato su larga scala, quindi dovreste averlo già ricevuto sul vostro dispositivo portatile. Nell’eventualità in cui non fosse stato installato in automatico, provvedete immediatamente a collegarvi al Play Store o App Store per richiederlo, tutte le novità di Waze vi aspettano.