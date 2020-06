Il volantino Euronics promette un risparmio davvero senza precedenti con le offerte previste e lanciate nel corso delle ultime settimane, purtroppo però solamente presso i negozi di proprietà dei soci Tufano e Dimo, non altrove in Italia.

Avete capito benissimo, esattamente come ci avevano già abituati in passato, anche in questo caso l’accesso alla campagna risulta essere limitato esclusivamente a coloro che avranno l’opportunità di accedere fisicamente ai negozi di proprietà dei soci suddetti. In nessun’altra occasione si potranno completare gli acquisti, nemmeno sul sito ufficiale.

Euronics: con questo volantino risparmiare è facilissimo

Il terminale più scontato delle ultime settimane è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un device che promette prestazioni di altissima qualità ad un prezzo relativamente ridotto, soli (si fa per dire) 749 euro. Nell’eventualità in cui comunque decidiate di affidarvi ad un prodotto di casa Apple, sappiate che potrete trovare l’Apple iPhone 11 in vendita a praticamente lo stesso identico prezzo.

Poco sotto è invece stato posizionato il più datato iPhone Xr, raggiungibile con un esborso finale pari a 689 euro, sempre per l’acquisto della versione no brand. Concludono l’insieme dei prodotti da acquistare da Euronics alcuni terminali in vendita a meno di 500 euro, dalla qualità comunque sostenuta, quali sono Galaxy Note 10 Lite, Xiaomi Redmi Note 8 Pro e sicuramente Oppo Reno 2.

Il volantino Euronics lo potete scorrere nel dettaglio qui sotto, avete l’opportunità di comprendere quali sono le offerte da non perdere assolutamente di vista, ed allo stesso tempo scoprirne di nuove.