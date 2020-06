Vodafone: promo nuove da 50 giga in 4G per battere Iliad

La storia di Vodafone parla da sé, visto che il gestore è diventato il più famoso in Europa ormai da qualche anno a questa parte. In Italia non ci sono paragoni: Vodafone è il miglior provider di telefonia mobile, soprattutto per quanto riguarda la qualità della sua rete. Tale aspetto è riconosciuto anche in giro per il vecchio continente, dove la rete 4G risulta peraltro la più estesa di tutte.

Da qualche tempo a questa parte però qualcuno sarebbe riuscito a fare le scarpe alla nota azienda anglosassone e, indovinate un po’ stiamo parlando di Iliad. Questo provider in poco tempo è riuscito a rubare parecchi utenti alla concorrenza, nella quale figura anche Vodafone. Proprio per questo motivo adesso il noto provider colorato di rosso sta cercando di recuperare utenti con due promozioni di altissimo livello. Entrambe includono 50 giga per tutti coloro che scelgono di rientrare.

Vodafone, solo per oggi ci sono delle offerte che non potete non valutare: ci sono 50 giga fino alla connessione 5G

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2