Continua l’oramai classica battaglia nel campo della telefonia che vede contrapposte da una parte Vodafone e dall’altra parte Iliad. I due gestori sono tra i protagonisti più attivi del momento: in vista della prossima estate la competizione sarà caratterizzata da due ricaricabili che prevedono consumi sino a 50 Giga per internet.

Vodafone ed Iliad, le migliori offerte d’estate sino a 50 Giga

La strategia di Iliad anche per i mesi a venire non cambia. L’operatore francese, infatti, mette a disposizione di tutti i suoi abbonati l’oramai popolarissima offerta simbolo chiamata Giga 50. I clienti che scelgono quest’iniziativa potranno beneficiare di consumi illimitati per chiamate ed SMS a cui si aggiungono anche 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo da pagare ogni trenta giorni sarà di 7,99 euro.

La risposta diretta di Vodafone si materializza con la sempre classica ricaricabile Special 50 Giga. Le soglie di consumo di questa promozione prevedono sempre minuti illimitati a cui si aggiungono allo stesso tempo 50 Giga per la navigazione di rete. Il costo totale dell’offerta sarà di 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

Per l’offerta di Vodafone, così come per l’offerta di Iliad, sono da aggiungere in sede di attivazione soltanto 10 euro. Questa spesa una tantum è necessaria per il rilascio della SIM card.

Ovviamente, sia l’uno che l’altro gestore garantiscono degli extra per servizi e funzioni aggiuntive. Con Iliad gli abbonati avranno la facoltà di chiamare senza limiti amici e parenti in oltre sessanta nazioni all’estero, con Vodafone invece ci sarà la possibilità di navigare a costo zero sotto rete 4,5G.