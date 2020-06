GTA V e il suo mondo malfatto e cruento è passato alla storia anche per la possibilità di utilizzare i famosi trucchi. Il titolo Rockstar, incredibile a dirsi, è sopravvissuto alla Playstation 4; il gioco infatti, uscito nell’ormai lontano 2013, era stato creato per la PS3 e l’anno successivo rilasciato anche per PS4. Come annunciato al lancio ufficiale della console, il gioco ambientato a Los Santos farà parte anche del parco titoli della PS5.

Anche semplicemente questa curiosità da un stima di quanto il gioco sia diventato un vero e proprio fenomeno di culto. Se già i precedenti capitoli, in particolare GTA San Andreas, avevano lasciato un segno nella storia degli open World, ma più in generale in quella dei videogiochi, GTA V raggiunge l’apice di questo percorso anche grazie ad un sistema del multiplayer gestito in modo magistrale, che ne garantisce una vita praticamente illimitata.

Trucchi GTA V: la lista completa

I trucchi di GTA V sono “camuffati” da numeri telefonici e possono essere introdotti semplicemente sfruttando lo smartpone che avrete a disposizioni durante l’avventura. Per attivare uno dei tanti trucchi basterà introdurre il numero di riferimento e avviare la chiamata.