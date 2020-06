Trony nasconde all’interno dell’ultima campagna promozionale un SottoCosto davvero strepitoso, gli utenti si ritrovano a poter accedere a tante riduzioni di prezzo, che aiuteranno davvero a risparmiare sotto molteplici punti di vista.

Il volantino corrente è bellissimo, ma purtroppo presenta la solita limitazione che non può in nessun modo essere trascurata, ovvero è disponibile solo in determinate regioni del territorio, più precisamente Piemonte, Toscana, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Gli utenti potranno completare l’acquisto recandovisi personalmente, senza affidarsi al sito ufficiale (poiché attiva una soluzione differente).

Trony: il volantino SottoCosto con offerte immancabili

Per una volta iniziamo la nostra disamina del volantino partendo dai wearable, un settore molte volte bistrattato e trascurato, sebbene comunque rappresenti un punto fermo per molti di noi. Tutti i prodotti in promozione hanno prezzo inferiore ai 199 euro, sarà possibile scegliere tra Samsung Galaxy Watch, Garmin Vivoactive 3, Huawei Watch GT e Fitbit Charge 4.

Scegliere lo smartphone da accoppiarvi non potrebbe essere più semplice, infatti sono inclusi tanti modelli con prezzi che non superano i 400 euro, tra questi troviamo Galaxy A71, Galaxy A51, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P30 Lite, Huawei P Smart 2020, LG K51S, LG K41S, Galaxy A41 e Galaxy A20e. L’eccezione alla regola è rappresentata dal Samsung Galaxy S20, il top assoluto raggiungibile con un esborso finale pari a 799 euro.

Il volantino Trony, dato che non coinvolge ovviamente solamente wearable e similari, lo abbiamo riassunto per ogni altra informazione qui sotto.