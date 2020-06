Sino ad inizio di agosto ci sarà una grande maratona di calcio sui canali di Sky. La Serie A, infatti, dopo l’emergenza Covid è ufficialmente ripartita e così anche la Premier League. In piena estate, inoltre, anche la Champions League tornerà in campo. Insomma, mai come in queste settimane agli appassionati di calcio conviene avere un abbonamento attivo per la pay tv.

Sky, la nuova offerta digitale terrestre per Sport e Calcio

Per garantire ancora più occasioni a tutti gli interessati, Sky ha rimodulato in meglio la sua offerta per quanto concerne il digitale terrestre. Gli utenti che non hanno una parabola ed un dekoder potranno accedere lo stesso ai contenuti di Sky.

La migliore occasione nel campo del digitale terrestre, Sky la garantisce agli utenti che sceglieranno la visione dei canali Sport e Calcio. Rispetto alla tradizionale iniziativa per il satellitare, chi sceglie il digitale terrestre potrà beneficiare di costi ridotti. Il doppio pacchetto Sport e Calcio, infatti, sarà disponibile ad un prezzo mensile di soli 34,90 euro. La tariffa prevede una cifra bloccata per almeno i primi dodici mesi.

Molto vantaggiosa la condizione che garantisce anche agli attuali clienti di Sky la possibilità di utilizzare questa offerta. In aggiunta alle grande esclusive in campo televisivo, gli abbonati potranno accedere anche a servizi extra come Sky Go. Con l’app per smartphone, tablet e dispositivi mobili, specie in questi giorni in cui molti italiani saranno fuori casa, sarà possibile non perdere nemmeno un evento o una partita della propria squadra del cuore.