Da alcune settimane è arrivato per il mercato italiano il nuovo top di gamma Realme X3 Superzoom. Quest’ultimo è dotato del processore top dello scorso anno di casa Qualcomm e vanta la presenza di un comparto fotografico molto curato. Nonostante questo, secondo quanto trapelato online Realme potrebbe annunciare presto una nuova variante appartenente alla fascia media del mercato con il supporto alla connettività 5G.

Realme potrebbe annunciare il Realme X3 SuperZoom con supporto al 5G

A far emergere queste prime informazioni è stato il noto leaker Digital Chat Station tramite un post sul social cinese Weibo. Stando a quanto dichiarato da quest’ultimo, il produttore cinese Realme potrebbe effettivamente presentare a breve sul mercato una nuova variante del suo attuale Realme X3 SuperZoom. Come già accennato, questa nuova versione si distinguerà da quella attuale per la presenza del supporto alle reti di quinta generazione.

Per avere il supporto alla connettività 5G, secondo il leaker l’azienda potrebbe scegliere tra due processori. Il primo SoC che potrebbe essere adottato è un processore di casa Qualcomm, cioè il già noto SoC Snapdragon 765G. Il secondo SoC è invece di casa MediaTek, cioè il nuovo SoC MediaTek Dimensity 800. In entrambi i casi, la presenza di questi processori farebbero del nuovo device dell’azienda uno smartphone di fascia medio-alta e non più un top di gamma.

Per il momento il leaker non si è sbilanciato oltre. Non ha infatti rivelato nulla riguardo al resto delle specifiche tecniche, come ad esempio il comparto fotografico. Bisognerà capire infatti se Realme cambierà soltanto il processore rispetto all’attuale versione del Realme X3 SuperZoom oppure se stravolgerà anche il resto della scheda tecnica.