La passa a Vodafone che ogni utente dovrebbe assolutamente attivare ad occhi chiusi è sicuramente la Special 20 Giga, una soluzione incredibile che di base direbbe davvero poco, ma grazie all’introduzione del bonus di 50 giga diventa una delle migliori mai viste prima.

L’utente che avrà l’opportunità di attivarla, infatti non tutti la possono raggiungere, si ritroverà tra le mani una promozione che offre un bundle pari a 70 giga di internet in 4.5G al mese, in aggiunta agli ormai canonici SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso ogni numero registrato sul territorio.

Del traffico dati, ricordiamo la composizione di 20 giga di base + 50 giga gratis, quest’ultimo quantitativo verrà aggiunto in un secondo momento e tutti i mesi verrà rinnovato in autonomia con invio di un SMS testuale. Il prezzo fisso dell’offerta corrisponde comunque a 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile; sono da considerarsi assenti tutti i vincoli contrattuali, l’utente che desidererà abbandonare Vodafone lo potrà fare in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Passa a Vodafone: promozione imperdibile, ma attenti alle limitazioni

La passa a Vodafone è indiscutibilmente imperdibile, poiché comunque in grado di fornire un bundle incredibile ad un prezzo veramente basso. Peccato solamente che presenti una limitazione molto importante, infatti non può essere attivata da tutti, data la distribuzione esclusiva sottoforma di operator attack.

Gli utenti coinvolti, infatti, saranno esclusivamente i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, senza però considerare le aziende derivate (o semi-virtuali) della stessa Vodafone, TIM e WindTre.