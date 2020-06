MediaWorld ripercorre le onestissime strade intraprese nei mesi scorsi con il lancio dei Mega Sconti, una campagna promozionale attualmente attiva sia online che in negozio, intrisa di ottime riduzioni di prezzo appartenenti alle più svariate categorie merceologiche.

In scadenza ufficialmente il 5 luglio 2020, la soluzione corrente appare essere una delle migliori per la varietà delle offerte effettivamente incluse al proprio interno. Il consumatore che deciderà di avvicinarcisi, infatti, potrà acquistare approfittando del Tasso Zero senza interessi, per ogni ordine superiore ai 199 euro, ripagando in questo modo l’azienda in comode rate fisse addebitate in automatico sul conto corrente bancario. A differenza di quanto accade da Unieuro, in questo caso le spese di spedizione, solo per un acquisto effettuato sul sito ufficiale, dovranno essere pagate a tutti gli effetti.

Volantino MediaWorld: quanti sconti per gli utenti

Gli sconti a disposizione degli utenti sono davvero tantissimi, a partire dal mondo degli smartphone, sebbene comunque non vengano effettivamente toccati i top di gamma, con l’eccezione dell’Apple iPhone 11 in vendita a 800 euro circa. Scendendo di qualità si incrociano soluzioni del calibro di LG K50S, Samsung Galaxy A20e e Samsung Galaxy A71.

Molto interessante è anche la proposta relativa ai wearable, in questo caso infatti gli utenti potranno mettere le mani su Amazfit Verge a 127 euro oppure optare per un comodissimo Suunto 5 da 296 euro circa.

Il volantino MediaWorld lo potete scorrere nel dettaglio direttamente aprendo le pagine che trovate inserite direttamente sul sito ufficiale.