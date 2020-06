Iliad ha festeggiato il suo secondo compleanno in Italia ma tutto questo tempo non è servito, in alcuni casi specifici, a colmare le lacune di gioventù incentivate da una opprimente burocrazia e da alcuni vincoli troppo astringenti nei confronti della società e dei clienti.

Mentre Benedetto Levi – Amministratore Delegato della divisione Italia – parla di linea fissa si tirano le somme sulla copertura di rete che si ottiene con l’uso delle componenti mobile su SIM ricaricabile.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli utenti che hanno scelto la “Giga 50” con il migliore tutto compreso del mercato al low-cost di 7,99 euro al mese servizi esclusivi compresi. Eppure qualche perplessità continua a permanere per quanto riguarda il segnale Iliad. In alcune aree gli iscritti alla rete del famoso gestore incontrano delle difficoltà che stanno risolvendo con un trucco che tra poco potrebbe non funzionare più. Ecco perché.

Iliad: il trucco per accedere ad Internet dopo i problemi 4G potrebbe non essere più efficace

Fino a questo momento molti hanno ripiegato sull’uso della rete 3G Iliad in alternativa ai problemi causati dal segnale LTE. In questo caso è bastato cambiare le impostazioni di rete dal proprio telefono per continuare a navigare a velocità ridotta ma con una linea più stabile.

Ma con la decisione di dire addio al 3G in tutta Italia le cose cambieranno. Al momento non è dato sapere quando questa transizione possa avvenire. Iliad ha due anni di tempo per adeguarsi agli standard della nuova linea di quinta generazione e completare il suo progetto di copertura per il network 4G (entro il 2021). Fino ad allora, molto probabilmente, potremo ancora usare questo escamotage. Ma non ne siamo certi. Approfittiamo di tale possibilità finché possiamo ma non sappiamo quando cesserà il supporto.

Nel frattempo comunichiamo che sono ancora disponibili le promozioni della linea Solo Voce e Giga 40 rispettivamente ai costi di 4.99 euro al mese (chiamate ed SMS illimitati senza Internet) e 6,99 euro al mese (tutto illimitato per traffico voce ed SMS con 40 Giga in 4G LTE).