Il mese di giugno, come i mesi passati d’altronde, verrà ricordato per sempre dalle generazioni attuali per via degli avvenimenti fuori dal normale. Gli svariati disastrosi incendi in Australia, il crollo di diversi ponti, i terremoti, l’arrivo dell’ape killer, la presunta fine del mondo, l’Asteroide vicino alla Terra, le rivoluzioni in America, il virus pandemico… fanno pensare di essere finiti nell’iconico gioco da tavola “Jumanji“. Ad oggi sembrerebbe che le acque si siano leggermente placate (per adesso) e le compagnie telefoniche tra cui Fastweb Mobile sono pronte per farci un regalo dopo tanta tempesta.

Fastweb Mobile: cosa prevede la promozione

Fastweb offre per questo mese una fibra ultraveloce fino a 1 Gbit/s e 50 Giga più minuti illimitati per lo smartphone, a 34,90 euro al mese. Per chi invece aggiunge NOW TV, 3 mesi sono offerti dalla compagnia stessa.

Più precisamente, Fastweb Casa + Mobile comprende:

Navigazione illimitata in Internet fino a 1 Gbit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload in più di 100 città, oppure fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload; altrimenti, c’è anche la fibra mista rame (fino a 100/200 Mbit/s) e l’ADSL (fino a 20 Megabit/s)

fino a 1 Gbit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload in più di 100 città, oppure fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload; altrimenti, c’è anche la fibra mista rame (fino a 100/200 Mbit/s) e l’ADSL (fino a 20 Megabit/s) Modem FASTGate di ultima generazione

di ultima generazione SIM con 50 GB di traffico dati in Italia e (fino a un massimo di 4 GB) in roaming Unione Europea/Svizzera; minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e verso più di 60 destinazioni internazionali; in roaming in Unione Europea/Svizzera verso numeri fissi e mobili fino ad un massimo 500 minuti; 100 SMS dall’Italia verso numeri mobili nazionali.

In tal modo si andranno a risparmiare 9 euro al mese: il costo totale infatti è di 25,95 euro al mese per l’offerta fissa (anziché 34,95 euro) e di 8,95 euro al mese per la telefonia mobile.