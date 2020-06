CoopVoce offre due promo a partire da 5 euro, ecco la TOP 30 e la Easy+

Quando CoopVoce ha scelto di sbarcare nel panorama della telefonia mobile lo ha fatto con tanti buoni propositi. A quanto pare almeno inizialmente nessuno voleva seguire le promozioni del nuovo gestore virtuale, il quale però ha continuato a mettercela tutta. I risultati infatti sono stati visibili per tutti, con un miglioramento esponenziale che ha portato l’azienda ad essere una delle migliori nel settore.

Ora come ora CoopVoce domina il mondo dei gestori virtuali senza troppi problemi, ed il merito è non solo della qualità ma anche della qualità dei contenuti. Se prima qualcuno si lamentava dell’operato del provider, lo faceva proprio in merito alla mancanza di contenuti. Ad oggi questi sono presenti in grande quantità, ma a dar manforte a tutto questo ci pensano i prezzi.

CoopVoce restaura le sue ChiamaTutti: ecco la Top 30 e la Easy+ con tutto incluso nel prezzo

Quando CoopVoce ha visto che il suo operato non bastava a recuperare un buon numero di utenti, l’azienda ha scelto di modificare la sua strategia. Questa è stata incentrata sul rilascio di offerte sempre più piene di contenuti e soprattutto con prezzi davvero bassissimi. Il perfetto esempio è la linea ChiamaTutti, la quale ad oggi sul sito ufficiale mostra ben due offerte diverse.

Si tratta della TOP 30 e della Easy+, soluzioni analoghe per il modo di offrire contenuti ma diverse per quanto concerne la quantità di questi ultimi. La prima permette minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 30 giga. La seconda 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 9 euro al mese e 5 euro al mese per sempre.