Da più di 10 anni, ormai, Netflix domina in maniera indiscussa il mercato delle Serie TV. Nel corso del Lockdown, infatti, milioni di persone in tutto il mondo hanno deciso di affidarsi al colosso dello streaming online, costringendo quest’ultimo ad abbassare la qualità dello streaming per evitare di sovraccaricare la banda. Tutto ciò ha quindi permesso ad alcune serie TV, come Peaky Blinders, After Life e Sex Education, di battere in poche settimane ogni record di ascolti. Scopriamo quindi di seguito ulteriori novità a riguardo

Peaky Blinders, After Life, Sex Education: ecco le ultime novità delle serie targate Netflix

Iniziamo con Peaky Blinders. Fortemente apprezzata negli ultimi mesi dagli utenti di Netflix, quest’ultima è riuscita a raggiungere uno share altissimo con la sua nuova quinta stagione. Ad oggi, quindi, tutti i fan attendono con ansia l’arrivo di una sesta season ma, purtroppo, la produzione sembrerebbe trovarsi in una fase di stallo critica a causa dell’emergenza Covid-19. Alcuni rumors, però, sembrerebbero confermare che tutto sia tornato alla normalità.

Proseguiamo invece con After Life. I fan della serie TV black comedy possono tirare finalmente un sospiro di sollievo. Dopo il successo ottenuto dalla seconda stagione, infatti, la produzione ha confermato che la terza season si farà. Purtroppo non è ancora chiaro quando quest’ultima verrà rilasciata.

Concludiamo infine con Sex Education. La serie TV, come ben sappiamo, ha riscosso parecchio successo fra gli utenti più giovani di Netflix. La terza stagione della serie TV è ormai confermata da tempo ma, anche in questo caso, le riprese sono state temporaneamente sospese a causa dell’emergenza Coronavirus. Purtroppo, quindi, non è ancora chiaro quando arriveranno le nuove puntate.