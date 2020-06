YouTube ha lanciato una nuova funzionalità con cui gli utenti possono registrare brevi video di 15 secondi, simili a quelle che chiamiamo comunemente storie su altre piattaforme. In un post, YouTube ha affermato che “sta testando un nuovo modo per i creatori di registrare facilmente più clip direttamente nell’app mobile di YouTube e caricarle come un unico video“.

L’esperimento coinvolgerà sia gli utenti sulla piattaforma iOS di Apple che quelli sulla piattaforma Android di Google. Youtube è senza dubbi pioniere dei contenuti video in streaming, ma con il passare degli anni ci sono state talmente tante nuove app e siti Web che è difficile essere sempre il servizio più utilizzato dagli utenti. La possibilità di registrare mini storie sicuramente è un passo avanti.

Youtube introduce la possibilità di caricare mini video di 15 secondi come su TikTok

“Se fai parte di chi testerà prima di tutti gli altri questa funzione allora vedrai un’opzione nuova per creare video. Basterà toccare o tenere premuto e rilasciare il pulsante per terminare la registrazione”. Gli utenti saranno comunque in grado di caricare video più lunghi, ma ciò avverrà tramite la galleria del telefono non tramite l’app di YouTube come per le clip di 15 secondi.

La capacità di registrare brevi video clip sarà familiare ai fan di TikTok. I video di TikTok durano 15 secondi e si può caricare massimo un minuto di video in totale se si collegano più video da 15 secondi insieme. L’app ha circa 500 milioni di utenti in tutto il mondo e continua ad avere sempre più successo. YouTube non è l’unica azienda che cerca di emulare il successo di TikTok, anche se è senza dubbi uno dei concorrenti più diretti per i contenuti video.