Sono previste novità molto importanti tra le fila di WindTre per la prossima estate. Il gestore ha deciso, infatti, di puntare su una strategia commerciale molto aggressiva con iniziative basate su prezzi low cost e su soglie di consumo molto ampie. L’obiettivo del provider è sfidare su questo campo Iliad. Il brand francese, infatti, grazie alla sua iniziativa Giga 50 continua a vantare un ottimo successo in termini di pubblico.

WindTre, la nuova grande offerta sino a 100 Giga per chi si abbona

Ancora una volta l’operatore privilegia quegli abbonati che effettuano la portabilità del loro numero. L’iniziativa migliore dell’estate si chiama WindTre Star+. Le soglie di consumo di questa promozione prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, con 200 SMS da inviare a chiunque e con 100 Giga per la navigazione internet. Il costo della ricaricabile si attesta sui 7,99 euro ogni trenta giorni.

WindTre, attraverso questa nuova promozione supera anche le soglie di Iliad in termini di navigazione internet (ben 50 Giga in più) al netto di uno stesso prezzo mensile. Al costo di rinnovo standard, gli utenti che scelgono questa ricaricabile dovranno aggiungere una quota di attivazione una tantum pari a 10 euro.

L’offerta è disponibile, come in questi casi, per un periodo di tempo limitato. Ricordiamo che l’iniziativa non può essere attivata online. In linea con tutte le ricaricabili winback gli utenti dovranno effettuare la richiesta di portabilità del loro numero in uno store ufficiale del gestore sul suolo nazionale. Per la portabilità saranno necessari da due ai tre giorni lavorativi.