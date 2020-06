Sono davvero numericamente irrilevanti le coppie che al giorno d’oggi possono vivere il loro fidanzamento o la loro vita coniugale senza l’utilizzo di WhatsApp. In questi anni la chat di messaggistica istantanea è divenuta un punto di riferimento per le amicizie, il lavoro, la famiglia. L’importanza è ancora più elevata in campo amoroso.

WhatsApp, il metodo per spiare in gran segreto tutte le chat del partner

Proprio grazie a WhatsApp oggi nascono migliaia di coppie al giorno. Tuttavia, però, c’è anche il lato opposto della medaglia. Molti tradimenti e comportamenti scorretti tra partner si nascono tra una chat e l’altra.

Gli individui che, per questa ragione, in un modo o nell’altro cercano di spiare il partner sono davvero molti. La maggior parte di questi sceglie il trucco più semplice ossia la lettura diretta delle chat dallo smartphone altrui. Questa soluzione, benché immediata, non soddisfa ogni curiosità dato che eventuali messaggi sospetti potrebbero già essere stati rimossi dal partner.

La soluzione migliore sarebbe quella di leggere in tempo reale i messaggi in arrivo sul dispositivo del proprio lui o della propria lei. Ebbene, grazie a WhatsApp Web è possibile realizzare questo desiderio. Per leggere i messaggi altrui, infatti, è necessario sincronizzare lo smartphone su un qualsiasi pc di nostro possesso. La sincronizzazione, in base alle regole del servizio desktop, avverrà senza l’ausilio di password o altro genere di autorizzazione.

Basteranno quindi pochi secondi per avere il pieno possesso di tutte le chat del partner. Cosa più importante, con tale sistema, non sfuggirà alla visione nemmeno un messaggio.