L’atteso spin off della produzione spagnola, Vis a Vis El Oasis, potrebbe sbarcare presto su Netflix rendendo reali le preghiere di migliaia di utenti che da mesi richiedono di poter vedere questa stagione così come è stato possibile per la serie madre. Il prequel che racconta le vicende di Macarena e Zulema, dunque, potrebbe raggiungere il resto della storia ben presto ed il tutto a seguito di un potenziale indizio che ha subito lasciato senza parole gli spettatori.

Andati in onda su Sky Spagna, gli episodi che hanno permesso agli utenti di continuare a partecipare nelle vite delle due protagoniste e non solo, sono ormai giunti ad un finale ma non prima di aver stupito tutti quanti con colpi di scena inediti.

Vis a Vis El Oasis è in arrivo su Netflix Italia? Ecco di cosa si sta parlando nel resto del mondo

Ad occuparsi della trasmissione dello show nel resto del mondo, così come è successo in precedenza, sarà ancora una volta il colosso dello streaming. Sebbene non siano state divulgate notizie certe per ciò che riguarda l’Italia, è stato reso noto che nei Paesi dell’America Centrale e del Sud, i nuovi ed otto episodi diventeranno disponibili a partire dal 31 luglio.

Ovviamente per cantare vittoria sarà necessario attendere una comunicazione ufficiale da parte di Netflix, in ogni caso è possibile che la data d’uscita italiana non sia lontana e che possa, dunque, essere persino condivisa con quella dell’America.

Maggiori informazioni seguiranno all’occorrenza ed in caso di aggiornamenti rilasciati da Netflix.