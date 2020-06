Unieuro rilancia la sfida alle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica con un volantino quasi senza precedenti, il Black Friday d’Estate, rinominato scherzosamente Bastard Black Friday Summer Edition, raccoglie tantissime occasioni da non perdere assolutamente di vista.

Gli utenti che vorranno approfittare delle riduzioni, ad ogni modo, potranno affidarsi anche al sito ufficiale dell’azienda, con spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro. Coloro che invece non li raggiungeranno (anche se lo riteniamo improbabile), dovranno pagare un piccolo contributo; a tal punto, consigliamo la consegna in negozio, in questo modo saranno scontate del 100%.

Le offerte Amazon sono davvero incredibili, i codici sconto permettono di abbassare tutti i prezzi, scopriteli sul nostro canale Telegram.

Volantino Unieuro: il Bastard Black Friday

L’offerta principe del volantino Unieuro è sicuramente rappresentata dal Samsung Galaxy S20, uno smartphone dalla qualità decisamente elevata che permette al consumatore di raggiungere ottime prestazioni, aggiornamenti sempre recentissimi ed incredibili scatti fotografici, tutto ad un prezzo di 699 euro.

Volendo invece acquistare un prodotto di casa Apple, l’occhio cade sull’Apple iPhone 11 (nella versione da 128GB), acquistabile a 799 euro. Arrivati a questo punto potrebbe tornare utile un wearable, perché allora non puntare lo Huawei Watch GT a soli 99 euro? è un ottimo terminale, anche se non proprio recentissimo.

Non mancano infine offerte su action camere (da segnalare la GoPro Hero 7 Black a 249 euro), console (Nintendo Switch a 339 euro) e similari. Per ogni altra informazione o dettaglio in merito alla campagna promozionale, collegatevi al sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile tramite questo link.