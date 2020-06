Pokémon Go è uno dei videogame più apprezzati online presentandosi sotto forma di applicazione gratuita sia su dispositivi Apple che Android. Niantics Labs è lo sviluppatore del gioco e per non far stancare mai gli utenti ha organizzato un team di sviluppo con l’obiettivo di introdurre periodicamente upload, novità e miglioramenti.

Si tratta, infatti, di un videogame per niente monotono che i players apprezzano notevolmente, ma purtroppo ci sono delle brutte notizie per alcuni utenti. Eccovi svelati tutti i dettagli a riguardo.

Pokémon Go non è più disponibile per alcuni smartphone: ecco quali sono

I players con uno smartphone piuttosto datato dovranno dire addio al noto videogame perché gli sviluppatori hanno deciso di effettuare questo cambiamento per l’applicazione. Purtroppo si tratta di una procedura piuttosto famosa visto che succede con diverse applicazioni perché queste si aggiornano e a lungo andare alcuni smartphone non riescono più a supportarle.

Gli sviluppatori hanno comunicato agli utenti che i modelli di smartphone che non potranno più supportare l’applicazione sono i seguenti: Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, Note 3, Samsung Galaxy J2 e Samsung Galaxy J3 e ancora Sony Xperia X2 e Sony X3, Nexus 6, OnePlus One, Lg Fortune, HTC One (M8), Motorola Moto G (prima generazione). Ad oggi, però, gli sviluppatori non hanno comunicato la data ufficiale di tali cambiamenti.

Fortunatamente, coloro con un dispositivo Apple possono divertirsi tranquillamente nel trovare i Pokémon perché non è prevista alcuna eliminazione dell’app. Non resta, dunque, che aspettare ulteriori comunicazioni per scoprire quando è previsto questo cambiamento.