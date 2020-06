Stranger Things e You stanno per tornare sulla piattaforma di streaming online Netflix con delle nuove puntate finalmente. Il periodo di lockdown ha decisamente permesso a gran parte degli utenti di scoprire delle nuove serie televisive e terminare quelle precedentemente iniziate, ma gli utenti adesso vogliono solo scoprire il destino dei loro personaggi preferiti.

Stranger Things ha attirato l’attenzione non sono dei più piccini, ma anche dei più grandi visto che la serie televisiva è colma di effetti speciali e si tratta di un genere horror-thriller. Tantissimi utenti Netflix provenienti da tutto il mondo aspettano la quarta stagione che, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare quest’anno.

You e Stranger Things su Netflix molto presto? Ecco quali sono le ultime indiscrezioni

La serie televisiva statunitense che racconta le vicende di un gruppo di ragazzini pronti a combattere il SottoSopra potrebbe sbarcare su Netflix anche quest’anno se le riprese sono continuative. Fortunatamente il cast e tutta l’equipe è già tornata sul set, ma visto che si tratta di una serie colma di effetti speciali la post produzione è piuttosto lunga e complessa.

Un’altra serie televisiva molto apprezzata è You, una fiction thriller psicologico incentrata su un personaggio principale ossessionato dai suoi sentimenti amorosi. La serie televisiva ha riscosso successo non solo per la trama, ma anche per il noto attore che interpreta il personaggio principale, Penn Badgley. L’attore è conosciuto soprattutto per il ruolo in Gossip Girl, quello di Dan Humphrey.

La serie televisiva ha deciso di lavorare ad una terza e ultima stagione, ma purtroppo non si conoscono ancora i tempi di lavorazione e d’uscita visto l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus che ha rallentato decisamente il mondo cinematografico.