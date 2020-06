Per le persone che scattano molte foto e video e li memorizzano sul cloud, Google Foto è probabilmente una delle migliori app da utilizzare. È passato un po’ di tempo da quando è stato rilasciato un importante aggiornamento dell’app ma finalmente ne sta arrivando un’altro. L’ultimo aggiornamento dell’app porta una riprogettazione visiva dell’interfaccia utente con una struttura più semplificata.

Sarà possibile osservare la mappa per vedere tutti i luoghi in cui sono state scattate le tue foto e un focus sui tuoi ricordi. Anche l’icona stessa viene rinnovata con una girandola ridisegnata e semplificata.

Google Foto introduce anche una nuova funzione

Attualmente, l’app Foto ha quattro schede nella parte inferiore: Foto, Album, Per te e Condivisione. Ora hanno semplificato e semplificato la struttura organizzativa dell’app e potrai utilizzare tre schede che includono Foto, Ricerca e Libreria. La scheda principale è ovviamente Foto ed è qui che si trovano tutte le tue foto e i tuoi video, ma ora con miniature più grandi, video a riproduzione automatica e spazi bianchi più sottili in mezzo.

I ricordi si trovano nella sezione Foto, così come la funzionalità per creare collage, film, animazioni e foto stilizzate. Sarai anche in grado di nascondere foto o periodi specifici nel caso in cui non desideri che vengano visualizzati nei tuoi ricordi in seguito. Tramite la scheda Ricerca, invece, puoi accedere alla mappa per rilevare i luoghi in cui hai scattato le tue foto. Puoi anche aggiungere manualmente le posizioni se vuoi.

L’ultima scheda è Libreria in cui puoi vedere i tuoi album, i preferiti, il cestino, gli archivi, ecc. Infine, l’icona è stata aggiornata con una girandola semplificata. L’aggiornamento di Google Foto inizierà a essere rilasciato nei prossimi giorni.